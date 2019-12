Joby Aviation per il taxi volante di Uber

20 December 2019 – 18:31

La tecnologia di Joby Aviation sarà alla base del servizio di Uber che entro i prossimi anni consentirà di spostarsi in città su taxi volanti.

The post Joby Aviation per il taxi volante di Uber appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico