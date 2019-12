Il vaso smart che trasforma la tua pianta in un Tamagotchi

20 Dicembre 2019 – 18:03

(Foto: Lua)Nell’omonimo film di Luc Besson, Leon curava in modo amorevole la propria pianta portandosela dietro ogni qual volta cambiava hotel per completare un lavoro, accarezzando le foglie ogni volta che la dissetava e, infine, mettendola al sicuro assieme a Mathilda nel drammatico finale. Chissà quali emozioni avrebbe potuto esprimere da quel vaso?

Con un gadget come Smart Planter Lua si prova a trasformare la pianta in una sorta di animale domestico in grado di esprimere emozioni e di comunicare con il proprio proprietario. Ci riesce grazie alla capacità di ottenere vere e proprie risposte sensoriali dal vaso intelligente.

Sembra un normale vaso colorato, di piccole dimensioni, quanto basta per fiori ornamentali oppure anche per coltivare piccole verdure di un orto casalingo. In realtà, la parte frontale nasconde un piccolo schermo in grado di mostrare fino a quindici espressioni comprensibili in ogni parte del mondo dalla felicità alla tristezza, dalla delusione a una sofferenza per svariati motivi.

I sensori interni possono infatti rilevare l’umidità della terra, il livello di esposizione alla luce e la temperatura così da comunicare in tempo reale se c’è bisogno di acqua, di più sole (altrimenti mostra l’adorabile faccina da vampiro) oppure di stare un po’ all’ombra.

Un altro sensore percepisce il movimento interagendo con l’ambiente muovendo gli occhi e un ultimo serve per effettuare la scansione del codice qr per collegare al volo l’applicazione gratuita per smartphone che offrirà uno sguardo rapido e preciso sullo stato di salute della pianticella.

Il vaso è inoltre dotato di un sistema di riserva d’acqua per garantire una sopravvivenza di qualche giorno anche se si sta lontani di casa per un breve periodo di tempo. L’accessorio è stato protagonista di una trionfale raccolta fondi su Indiegogo e si può trovare online su diversi rivenditori, come questo, per un prezzo di circa 27 euro.





