Il team segreto di Apple al lavoro sui satelliti

20 Dicembre 2019 – 16:48

A Cupertino una squadra sarebbe già al lavoro su un progetto sperimentale legato all’impiego dei satelliti: Tim Cook lo riterrebbe una priorità.

