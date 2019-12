Flickr ha bisogno di aiuto, l’appello di SmugMug

20 Dicembre 2019 – 19:48

Il numero uno di SmugMug lancia l’appello alla community di Flickr: servono più abbonati Pro, il futuro della piattaforma è a rischio.

The post Flickr ha bisogno di aiuto, l’appello di SmugMug appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico