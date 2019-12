Facebook prepara un sistema operativo alternativo a Android

20 Dicembre 2019 – 15:43

(Foto: Arun Sharma/Hindustan Times via Getty Images)Sembra Facebook stia accelerando i tempi per la realizzazione di un proprio sistema operativo alternativo a Android che potrebbe essere utilizzato non soltanto sui dispositivi indossabili come i visori a realtà virtuale Oculus, ma anche su eventuali smartphone e altri dispositivi marchiati dal social network che potrebbero uscire in futuro.

Secondo quanto riportato da The Information, Mark Zuckerberg avrebbe dato l’incarico della realizzazione di un’interfaccia proprietaria a Mark Lucovsky, uno dei co-autori di Microsoft Windows Nt. A confermare le voci ci ha pensato Andrew Boz Bosworth, vice presidente della parte hardware di Facebook, che ha dichiarato: “Vogliamo davvero essere sicuri che nella prossima generazione ci sia spazio per noi. Ma non pensiamo di poterci fidare del mercato o dei concorrenti per rassicurarci che sia così. E quindi faremo da noi”.

Avere un proprio sistema operativo porta diversi vantaggi dato che in primis elimina il passaggio di doversi sempre basare su chi l’os l’ha creato – Google, nel caso di Android – avendo più libertà e ampliando gli orizzonti da esplorare. La prima applicazione dell’os di Facebook sarà per i visori in realtà virtuale Oculus, ma possibilmente anche i tanto rumoreggiati occhiali in realtà aumentata. In più, si potrà montare a bordo dei vari dispositivi smart come la gamma Portal.

Ma il grande mercato è quello degli smartphone, che ha già visto Facebook tentare un timido ingresso nel 2013 con il Facebook Phone alias Htc Chacha che montava una versione personalizzata di Android con interfaccia dedicata. Non ha fatto il botto, ma non significa che si ritenterà in un futuro prossimo.

A dimostrazione di quanto si sta puntando sui dispositivi marchiati Facebook c’è il nuovo quartier generale della parte hardware che sarà completato presto nella cittadina californiana di Burlingame a circa una ventina di chilometri dalla sede principale nella Silicon Valley. Affacciato sull’oceano, occuperà uno spazio di 7,15 ettari e ospiterà 4000 persone, a lavoro sui dispositivi prossimi venturi.

Fonte: Wired