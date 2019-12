123456 è (di nuovo) la peggiore password dell’anno

20 December 2019 – 16:26

Anche per il 2019 la password peggiore è 123456: le cattive abitudini non cambiano, con buona pace dei principi legati a privacy e cybersecurity.

The post 123456 è (di nuovo) la peggiore password dell’anno appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico