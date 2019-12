10 maglioni natalizi davvero assurdi

20 December 2019 – 7:07

Oggi si festeggia l’Ugly Christmas Sweater Day, la ricorrenza ormai quasi sacra in cui si sfoggia un maglione natalizio di dubbio gusto. Nata negli States da qualche anno, questa giornata è dedicata ai tradizionali maglioni natalizi “brutti”, quelli che più kitsch non si può. Si celebra il terzo venerdì di dicembre, e di solito segue l’altra giornata (più seria) dedicata ai variopinti maglioni, il Christmas Jumper Day.

Se non avete nulla di imbarazzante nell’armadio, niente paura: abbiamo selezionato per voi i 10 maglioni natalizi più assurdi attualmente in circolazione. Da quello con Donald Trump in versione Santa Claus e la scritta “Make Christmas Grat Again” a quello con Merry Christmas scritto sotto sopra targato Stranger Things, ce n’è per ogni gusto. Anche disgustoso, come quello in cui Babbo Natale fa una pausa toilette usando un pacco regalo…

Insomma, sfogliate la gallery in alto per trovare il vostro orribile maglione natalizio del 2019.

