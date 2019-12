Zynga, data breach: 172 milioni di password rubate

19 December 2019 – 19:08

Enorme data breach per Zynga: a inizio settembre sono state sottratte le password (e altre informazioni) relative a 172 milioni di account.

