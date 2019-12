Will & Grace: sono terminate le riprese dell’ultimo episodio

Instagram: @therealdebramessingCala il sipario sulla sitcom dei record Will & Grace. E questa volta sembra proprio per sempre. Nata nel 1998 sul canale americano Nbc, aveva già chiuso i battenti una prima volta nel 2006 dopo otto stagioni, ma era riuscita a tornare con un revival di altrettanto successo nel 2017, in seguito a uno speciale elettorale realizzato quasi per scherzo dal cast e dai creatori originali. Ora, però, di comune accordo tutto il team creativo ha deciso di mettere definitivamente la parola fine sulle avventure dell’avvocato Will e dell’arredatrice Grace accompagnati dagli amici fidati Karen e Jack.

In questi giorni sono terminate le riprese dell’ultimo episodio di questa undicesima stagione, che segnerà l’epilogo definitivo. Per l’occasione i membri del cast hanno condiviso momenti di emozione sui social. Per esempio, l’interprete di Grace, Debra Messing, ha postato su Instagram una foto dell’indimenticabile appartamento newyorchese dove si è svolta la gran parte delle loro avventure: “Tanta vita è stata vissuta in quell’appartamento. E quante risate. Grazie Dio per le risate. Quasi tutto impacchettato. Assaporando ogni ultimo minuto”. Le fa eco Sean Hayes, che dà il volto a Jack: “Che fine gloriosa per un’esperienza straordinaria. Grazie a tutti i fan. È tutto per voi”.

And that’s a wrap from Stage 22 on the backlot of Universal Studios. What a glorious end to an amazing experience. Thanks to all of the fans. This was all for you. #WillandGrace

I messaggi di addio commossi giungono mentre negli ultimi mesi i media americani avevano parlato di tensioni sul set fra le protagoniste femminili, Megan Mullally alias Karen e la stessa Messing, ma soprattutto a poche settimane dalla morte di Shelley Morrison, l’attrice che aveva interpretato la domestica Rosario. Gli episodi finali di Will & Grace sarebbero dovuti andare in onda nel 2020, ma un cambio improvviso di programmazione ha costretto la Nbc a trasmettere già i primi sei della undicesima stagione fra novembre e dicembre 2019. I rimanenti saranno diffusi a partire dal prossimo 9 gennaio, mentre in Italia arriveranno più avanti sui canali Mediaset.

