Puma svela le calzature fatte apposta per i videogiocatori

19 December 2019 – 16:24

Foto: eu.puma.comNon c’è da sorprendersi se vediamo il settore dell’abbigliamento sportivo avvicinarsi sempre di più a quello dell’elettronica o, addirittura, quello degli esport. Ricordiamo, infatti, le scarpe Adidas per i nostalgici dei videogiochi a 8-bit o le Nike Huarache che parlano con Siri e adesso, anche Puma ha ideato una soluzione per rendere più comode le sessioni di gioco lunghe e impegnative.

Si chiamano Active Gaming Footwear le nuove scarpe del marchio sportivo tedesco già disponibili per essere acquistate in vari paesi del mondo – anche in Italia – e che promettono di offrire comfort, supporto e presa, affinché i giocatori possano migliorare le loro prestazioni: come descritto nella pagina ufficiale del prodotto.

Progettate pensando ai gamers, più che un tradizionale paio scarpe, possiamo considerarle come calzini più robusti e rinforzati con suola in gomma aderente, adatti per le performance tra le mura domestiche e in-arena. Non è espressamente chiaro il loro funzionamento, tuttavia dalle specifiche si evidenzierebbero alcuni dei benefici principali – definiti Seek, Attack, Cruise e Defence – che garantirebbero maggiore grip e una stabilità avvolgente a seconda della modalità di gioco in atto.

Regalo perfetto per i giocatori più esperti, le Active Gaming Footwear sono disponibili anche nel nostro paese al prezzo di listino di 90 euro e la consegna è prevista entro alcuni giorni lavorativi.



