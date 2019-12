Photo Roulette: il gioco del ‘Non è come sembra’

19 December 2019 – 9:37

Boom di download per Photo Roulette, il party game per Android e iOS che mostra agli altri immagini random scattate con il nostro smartphone.

The post Photo Roulette: il gioco del ‘Non è come sembra’ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico