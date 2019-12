In Gta Online si trovano tanti indizi su Gta 6

19 December 2019 – 16:34

(Foto: Rockstar Games)Grand Theft Auto (Gta) 6 potrebbe essere ambientato a Vice City: il nuovo capitolo del gioco di punta di Rockstar Games potrebbe dunque tornare in una delle mappe più apprezzate per il rilascio atteso per il 2020 pensato appositamente per le console di nuova generazione.

Sull’ultimo aggiornamento di Gta Online sono stati trovati alcuni indizi interessanti e si sa quanto gli sviluppatori della serie Grand Theft Auto amino nascondere e disseminare piccoli dettagli ovunque.

Tutto è iniziato dalla diffusione del nuovo aggiornamento per Gta Online con il Colpo al Diamond Casino e Resort che ha introdotto nuove ambientazioni e luoghi perlustrabili. Ebbene, in un corridoio del casino – soltanto se visto da una specifica visuale – si può osservare la schermata che si vede in testa all’articolo.

In mezzo a tante scritte quella “Service” è tagliata a metà lasciando da un lato “Ser” e dall’altro “Vice” appunto come Vice City. Inoltre, c’è il numero 510 che per molti potrebbe riferirsi alla data d’uscita del gioco. Ma sia il 5 maggio sia il 10 ottobre sembrano da scartare rispettivamente perché troppo presto nell’anno (inoltre, è domenica) e lunedì, giorno in cui non si è mai rilasciato un grande gioco. Alcuni giocatori hanno riportato di aver sentito il personaggio di Madam Nazar appena introdotto pronunciare i numeri 5, 1, 0, 2, 0.

Mistero fitto. Che sia solo autosuggestione da parte dei fan ansiosi di mettere mano sul nuovo capitolo? Rimane più che plausibile la voce che posiziona l’uscita di Gta 6 a fine anno assieme alle nuove console Xbox (Series X) e Ps5, con quest’ultima che potrebbe addirittura averlo in esclusiva per un periodo di tempo.

Tra le tante voci che sono giunte finora su Gta 6 c’è anche quella che vede la possibile presenza di un personaggio femminile tra i protagonisti, ecco il riepilogo di tutte le voci.

