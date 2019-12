In arrivo il film dedicato a Willy il Coyote

19 December 2019 – 18:14

Dopo anni di ipotesi, finalmente lo studio cinematografico Warner Bros ha deciso di dedicare un live-action a uno dei suoi personaggi più bistrattati: Willy il Coyote. Lo sfortunato lupo della prateria è nato nel 1949, divenendo subito una delle figure più ricorrenti nelle serie animate Looney Tunes e Merrie Melodies assieme al suo acerrimo nemico, lo struzzo corridore Beep Beep. Dopo decenni di cartoni animati in cui Willy veniva costantemente sconfitto e umiliato dall’avversario, ora è pronto a prendersi la sua rivincita in una pellicola che fonderà attori in carne e ossa e animazioni in Cgi.

Il progetto sta assumendo in questi giorni concretezza, dopo che è stato annunciata l’individuazione del regista incaricato. Si tratta, infatti, di Dave Green, che ha già diretto Tartarughe Ninja: Fuori dall’ombra e ancora prima la pellicola d’animazione Earth to Echo. Emergono nel frattempo anche i primissimi dettagli sulla trama, anche se non è stato indicato uno sceneggiatore: il film dovrebbe chiamarsi Coyote vs. Acme e vedere il protagonista scontrarsi con l’Acme appunto, l’azienda che gli invia tutte le sue armi che lui vorrebbe usare per eliminare Beep Beep ma che puntualmente falliscono sottoponendolo alle umiliazioni più varie.

Quello su Willy il Coyote è solo uno dei vari progetti che la Warner sta pensando per i prossimi anni, sempre nello stile ibrido di animazione e live-action: presto vedremo sullo schermo anche il sequel di Space Jam, in cui personaggi classici come Bugs Bunny e Duffy Duck interagiranno con il campione LeBron James; mentre è in lavorazione anche un altro lungometraggio che vedrà protagonisti Tom e Jerry oltre ad attori come Chloe Grace Moretz, Michael Pena, Rob Delaney e Ken Jeong.

Fonte: Wired