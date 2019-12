I segreti del successo, secondo il businessman Mark Cuban

19 December 2019 – 17:53

Se seguite la Nba e tifate Dallas Mavericks, è probabile che sappiate perfettamente chi è Mark Cuban, businessman e proprietario della squadra. Se invece non sapete non seguite la Nba – e non leggete Forbes – questo è il video perfetto per conoscere meglio un imprenditore di successo che già un ventennio fa cedeva a Yahoo il suo portale Broadcast.com per oltre cinque miliardi di dollari.

In questo video, Cuban risponde via Twitter agli utenti che chiedono consigli per avviare un’attività, conciliare la vita professionale e quella lavorativa, e governare la leadership di un’azienda. Ma l’occasione fa l’utente curioso, per cui c’è anche chi desidera sapere cosa ne pensa di capitalismo, automazione e criptovalute.

E poi: meglio l’esperienza o il potenziale? L’esperienza, secondo il businessman, perché una persona competente determina le regole del gioco, mentre il potenziale in teoria è cosa per tutti o quasi.

Come fidelizzare i clienti, invece, se si offre un servizio? Molto semplice, afferma Cuban: trattandoli come vorresti essere trattato e scommettendo soprattutto sul fattore tempo: tutti ne hanno poco, tutti vogliono averne di più. Se riesci a far risparmiare tempo, la gente sarà felice. Cuban crede però nella necessità di fissare un salario minimo di 15 dollari all’ora e di tassare i robot che sostituiscono gli operai in carne e ossa. Insomma, va bene il capitalismo, ma facciamoci due scrupoli.

