I nuovi scarponi da sci che non inquinano

19 December 2019 – 11:36

(foto: Pixabay)Scarponi da sci sostenibili, amici della natura e della montagna (per davvero), fatti con un materiale bio-plastico ricavato dai semi di ricino. A lanciarli, per la stagione 2019/20, è un’azienda italiana specializzata in calzature da montagna, Scarpa.

Da quest’anno tutti i prodotti di punta per lo sci alpinismo, spiega l’azienda di Asolo (Treviso), sono infatti realizzati utilizzando il Pebax RNew, totalmente vegetale, riciclabile e sostenibile. Prodotto dall’azienda francese Arkema, è un materiale bio-plastico ottenuto dai semi della pianta del ricino.

Gli scarponi eco-sostenibili di Scarpa (foto: Scarpa)Oltre a essere green, questo materiale ha anche caratteristiche perfette per lo sci, dato che è estremamente leggero e resistente al freddo. Inoltre, resta flessibile anche con le temperature più rigide. Per tutti questi motivi, l’azienda veneta aveva già cominciato a usarlo nel 2007, la prima al mondo, per la linea dedicata al telemark (il cosiddetto sci a tallone libero). E oggi tocca allo sci alpinismo che si fa fuori pista.

Scarpa (che sta per Società calzaturieri asolani riuniti pedemontana anonima) ha anche calcolato i benefici ambientali rispetto alla produzione di classici scarponi fatti plastica normale: ci sarebbe un risparmio di energia del 29 per cento e una riduzione del 32 per cento delle emissioni di anidride carbonica. La montagna ringrazia.

