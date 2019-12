I biomateriali che copiano l’architettura delle ossa

19 December 2019 – 9:13

Compattezza e robustezza, ma anche la leggerezza, fanno parte del corredo di caratteristiche essenziali delle nostre ossa, il sostegno naturale del corpo umano. Osservandone l’architettura al microscopio, possiamo individuare il pattern che le determina: lamelle di cellule disposte a reticolo, in modo continuativo, che prendono il nome di trabecole.

A queste si è ispirato un team di ricercatori della Cornell University per progettare e sviluppare materiali artificiali da poter stampare in 3D. E il tutto per gli usi più disparati, dall’edilizia fino al settore aerospaziale. Per vedere cos’hanno ottenuto, ecco a voi un video che ce lo mostra bene da vicino (oltre allo studio integrale pubblicato su Pnas, rivista per gli addetti ai lavori).

(Credit video e immagine: Erin Easterling/Purdue University)

The post I biomateriali che copiano l’architettura delle ossa appeared first on Wired.

Fonte: Wired