Entro dieci anni avremo la Internet of Senses

19 December 2019 – 10:33

Esperienze sensoriali in grado di far leva sulle innovazioni digitali: è quanto ci attende nel 2030 mettendo piede nell’era della Internet of Senses.

The post Entro dieci anni avremo la Internet of Senses appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico