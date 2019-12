Airbnb non è agente immobiliare, lo dice l’Europa

19 Dicembre 2019 – 16:48

Il ruolo svolto da Airbnb è quello di offrire un servizio come società di informazione: la piattaforma non è equiparabile a un agente immobiliare.

