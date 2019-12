Tre nuovi giochi e Stream Connect per Stadia

18 Dicembre 2019 – 19:48

Il catalogo di Stadia si arricchisce in questi giorni di nuovi giochi: Borderlands 3, Dragon Ball Xenoverse 2 e Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint.

