Se non conosci gli Smosh è tempo di recuperare

18 December 2019 – 12:02

Se usate YouTube per ridere, è probabile che vi siate imbattuti almeno una volta nel canale Smosh. Se non lo conoscete, questa Autocomplete Interview vi consentirà di recuperare. Facciamo un breve passo indietro: gli Smosh inizialmente erano un duo comico formato da Ian Hecox e Anthony Padilla, ma quest’ultimo nel 2017 – dopo oltre un decennio di attività – ha deciso di dedicarsi ad altro. Il canale Smosh conta oltre 25 milioni di iscritti e diversi sottocanali altrettanto di successo (Smosh Games, ad esempio).

Nel video sopra Ian Hecox, Mari Takahashi e Courtney Miller, tra i protagonisti e creator degli Smosh, rispondono alle domande più cercate su Google. Scopriremo il video più amato (Beef n’Go) e cosa rappresenta il logo; e poi Ian Hecox, che ha doppiato anche un personaggio nel film tratto da Angry Birds, fa chiarezza sul suo legame con il brand (non è più di sua proprietà, in parole povere) e nega qualsiasi connessione con l’ex presidente Lincoln (lol).

Mari Takahashi invece sta ancora rosicando per il suo secondo posto ottenuto nel popolare reality Survivor e non ha tatuaggi. Courtney Miller (in rosa salmone nel video) è stata vegana, ma solo per otto mesi. Insomma, ognuno ha le sue particolarità, ma il collettivo continua a essere una delle cose più divertenti della rete.

