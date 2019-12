Pedofilia: l’abolizione del segreto pontificio un primo passo importante

18 December 2019 – 11:45

Papa Francesco ha preso una decisione storica: le denunce e le procedure interne alla Chiesa e relative all’abuso di minori non saranno più coperte dal segreto pontificio. È quanto viene stabilito in una nuova istruttoria, in cui si legge che l’esclusione vale “anche quando tali delitti siano stati commessi in concorso con altri delitti” e che “non può essere imposto alcun vincolo di silenzio a chi effettua la segnalazione di un caso, nonché alla persona che afferma di essere stata offesa e ai testimoni”.

Il segreto pontificio era nato per proteggere materie interne di particolare gravità e importanza. Esso fino a ora è stato applicato anche ai numerosi scandali di pedopornografia che hanno coinvolto la Chiesa negli ultimi decenni. Da strumento di tutela, si era così trasformato in questi casi in strumento di potere per ripulire la propria immagine, semplicemente evitando che certe notizie scomode uscissero là fuori, nel mondo. I tribunali canonici in tutti questi anni hanno giudicato i preti accusati di abusi – dal punto di vista della moralità – ma proprio a causa del ricorso al segreto pontificio le vittime spesso non venivano nemmeno a sapere a cosa fosse andato incontro il loro carnefice. Il caso si fermava alla violenza subita, tutto quello che veniva dopo era materia oscura.

Inutile dire che se tutto questo è stato accettato inizialmente, negli ultime tempi le cose sono cambiate. Il tema degli abusi nella Chiesa è salito alla ribalta, film, libri e inchieste giornalistiche hanno sviscerato un problema che si sapeva ci fosse, ma non si pensava avesse una tale portata. Basta guardare alcuni dati nazionali in giro per il mondo, emersi da report ad hoc. La Royal Commission australiana ha rilevato che il 7% dei preti cattolici australiani è stato accusato di abusi tra il 1950 e il 2010 e le violenze tra gli anni Ottanta e il 2010 sono quantificabili in 4.440. In Irlanda, la Child Abuse Commission ha realizzato un dossier in cui si trovano le testimonianze di 2.500 vittime di violenza, avvenute tra gli anni Quaranta e gli anni Ottanta negli istituti ecclesiastici. Ma al di là di questo, basta sfogliare con una certa continuità la cronaca italiana per rendersi conto di come le notizie di abusi da parte di preti costituiscano da noi una regola, più che l’eccezione.

Questo ha comportato un danno di reputazione per la Chiesa. Che è stato amplificato dalla scarsa trasparenza con cui tutto ciò veniva trattato, tra insabbiamenti, coperture e negazioni facilitate da, appunto, il segreto pontificio. La svolta di Papa Francesco è allora fondamentale. Non tanto per un discorso di fede e ripulitura dell’immagine, la cui valutazione sta a chi crede. Quanto piuttosto per il messaggio che viene dato su un tema tanto delicato come quello delle violenze sui minori e sulla necessità che il focus si sposti dai carnefici alle vittime. I primi venivano in qualche modo tutelati, le seconde dimenticate. Con l’abolizione del segreto pontificio, i rapporti si invertono e la tutela della vittima torna sotto i riflettori. Non solo nei momenti poco successivi agli abusi, ma anche nell’iter giudiziario che ne segue e che costituisce una parte importante nella riabilitazione della vittima stessa.

Ovviamente non tutto è risolto. Ma le nuove disposizioni, fanno sì che il problema venga allo scoperto, invece che essere nacosto come polvere sotto al tappeto, è certamente un primo passo per cercare di arrivare alla sua risoluzione. C’è però ancora molto su cui lavorare. “Serve l’obbligo per le autorità ecclesiastiche di denunciare”, ha sottolineato Francesco Zanardi, portavoce della Rete L’Abuso, associazione che si occupa di difendere le vittime di abusi sessuali da parte del clero. “Infatti il processo canonico ha un risvolto di carattere morale ma non penale, vale a dire nella parte relativa al reato vero e proprio nei confronti di una vittima”.

Far venire allo scoperto la notizie sugli abusi e sui carnefici, consentire alle procure di entrare negli archivi alla ricerca delle prove, tutto questo è senza dubbio una svolta su un tema per troppo tempo volutamente ignorato dalla Chiesa. Il passo successivo, adesso, è dare un valore reale ai processi ecclesiastici interni, quelli portati avanti dai tribunali della Chiesa. Fare in modo che non debbano essere le procure nazionali a chiedere gli atti, ma questi stessi tribunali a denunciare e sottoporglieli. La pedofilia non può essere giudicata solo in termini di moralità.

