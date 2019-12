I video più visti su TikTok nel 2019

18 December 2019 – 11:27

(Foto: AFP/Getty Images)Il 2019 è stato l’anno della consacrazione mondiale per TikTok, tra le app più scaricate su Android e iPhone grazie alla sua formula in perfetto stile Generazione Z con un’esplosione di filmati brevi, divertenti e un’interfaccia semplicissima. Anche l’Italia è stata contagiata dalla febbre di TikTok e si possono tirare le somme scoprendo i video più visti e i trend che hanno caratterizzato i passati dodici mesi

Il podio è occupato tutto da tre filmati di carattere comico con la medaglia d’oro che va al sensore di parcheggio umano, quella d’argento alla fidanzata virtuale e di bronzo all’interpretazione comica del trend #iosonogiorgia diventato molto popolare nel Bel Paese.

La quarta posizione è occupata da un video creativo che mostra il progetto Glam ovvero la giacca con la presa d’aria. Due video culinari in quinta e sesta posizione con il perfetto incontro tra passato e presente con gli gnocchi della nonna e l’imperdibile interpretazione del trend nato in Italia e diventato mondiale ovvero #carote da parte dello chef Bruno Barbieri.

In tutto il mondo #carote (e #solocarote) ha ottenuto oltre 2,5 milioni di visualizzazioni complessive dei video. Ma meglio ancora ha fatto un altro trend nato da noi e poi apprezzatissimo ovunque come #senzafiltro basato sulla hit estiva di Loomy con ben 1.7 milioni di filmati caricati in tutto il mondo. Per la cronaca, il trend numero uno in Italia così come all’estero è stato #nowlookatme con una sfida a mostrarsi prima imbruttiti e poi con un cambio di look sorprendente, sulle note di Absolutely Anything di Cg5 contando 746 milioni di visualizzazioni.

Poteva Chiara Ferragni non entrare nella top ten con il suo neonato canale su TikTok? No, infatti eccola al settimo posto con la preparazione per il red carpet. La top ten si chiude con due video sugli animali – un citofono a quattro zampe e un classicissimo del web con i gatti coccolosi – e uno ambientalista con “Puliamo il pianeta” che segue due trend molto gettonati come #forclimate a livello internazionale e #salvailpianeta nei nostri confini.

Infine, tra le celebrità italiane che hanno ottenuto più successo il podio è formato da Fiorello, primo, e dalla coppia formata da mamma Michelle Hunziker e figlia Aurora Ramazzotti, seconda e terza. Le celebrità straniere che gli italiani seguono di più sono Will Smith, Miley Cyrus e The Rock, mentre tra i creator nostrani si sono distinti Jessica Brugali davanti a Rosalba e Gabriele Vagnato.

The post I video più visti su TikTok nel 2019 appeared first on Wired.

Fonte: Wired