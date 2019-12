Come l’intelligenza artificiale spinge la fibra a 600 gigabit al secondo

18 December 2019 – 12:00

Image by Barbara Jackson from PixabayRecord di velocità per Zion, la rete in fibra ottica di Open Fiber, che ha raggiunto i 600 Gigabit al secondo. Un risultato possibile grazie ad avanzati algoritmi di machine learning sviluppati da Huawei a bordo dei dei processori digitali degli apparati ottici per la trasmissione del traffico sulla rete.

Intanto, i numeri. “Abbiamo svolto dei test in campo su rete live, siamo i primi in Italia ad aver raggiunto questo risultato su una singola portante ottica e su un backbone ottico”, spiega a Wired Domenico Angotti, responsabile della divisione di ingegneria dell’azienda.Ci sono, ovviamente, limiti fisici rispetto alla “distanza che è possibile coprire senza rigenerazione ottica, ovvero senza rialzare la potenza del segnale”. A 600 Gbps non si va oltre i 60 chilometri, ma scendendo a 100 Gbps si percorrono 2.500 chilometri senza bisogno di rilanciare il segnale.

A questo primato se ne aggiunge un altro, relativo all’efficienza spettrale. Ovvero alla capacità di trasmettere il maggior numero di bit per unità di tempo e di banda. “Il test che abbiamo realizzato attivando la portante trasmissiva da 600 Gb è stato condotto con una banda relativamente contenuta. Parliamo di appena 75 gigahertz, quando la fibra ottica ha una banda nell’ordine dei terahertz”, precisa Angotti. Il punto è che “più si riesce a ridurre l’ampiezza delle bande utilizzate, più si riesce a sfruttare al meglio tutta la banda passante”. Il che si traduce, in termini puramente numerici, in una capacità massima per singola fibra di 40 Tbps.

Come detto, questi risultati sono resi possibili dall’introduzione, da parte di Huawei, di un nuovo processore digitale di segnali ottici (Odsp) che utilizza l’intelligenza artificiale. Si tratta, più precisamente, di “algoritmi di machine learning che ascoltano costantemente lo stato fisico del canale e cercano di adattare la modulazione dei segnali in funzione dello stato di quest’ultimo”. Se per descrivere la rete ci si affida all’intuitiva metafora stradale, è come se lungo questa arteria ci fossero dei vigili che dirigono il traffico avendo la capacità di inferire come evolverà nel tempo. È così che OpenFiber ha raggiunto queste velocità. Il tema, però, non è esclusivamente ‘muscolare’.

Intanto, nessun operatore commerciale, di quelli per intendersi che vendono gli abbonamenti internet domestici, richiede ancora connessioni a queste velocità. Ma la rete in fibra ottica è già pronta per quando il mercato dei servizi digitali diventerà maturo, il che ne aumenta la longevità. E poi c’è il 5G. “La fibra può esistere senza il 5G, ma non viceversa”, spiega Angotti. Le connessioni di quinta generazione per garantire alte velocità devono lavorare a frequenze più alte di quelle attuali, laddove lo spettro disponibile è più ampio, il che riduce la propagazione del segnale, richiedendo un maggior numero di siti 5G. I quali “devono essere collegati con un’infrastruttura con alta velocità e bassa latenza”, ovvero le caratteristiche distintive della fibra ottica. Il 5G “andrà a catalizzare il consumo di tutti i servizi digitali avanzati che comporteranno un aumento del traffico dati”. Nello specifico, quelli che richiedono alta velocità o che hanno necessità di una latenza ridotta. E Open Fiber “è nelle migliori condizioni per trasportare tutto il traffico che sarà generato dalla Gigabit society”.

The post Come l’intelligenza artificiale spinge la fibra a 600 gigabit al secondo appeared first on Wired.

Fonte: Wired