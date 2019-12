Chrome 79 su Android: bug risolto, rollout ripreso

18 December 2019 – 12:59

Risolto il problema che ha causato la temporanea scomparsa di alcuni dati: Google ha ripreso oggi la distribuzione di Chrome 79 per Android.

